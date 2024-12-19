BEŞİKTAŞ Başkanı Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol takımıyla bir araya geldi. Alanyaspor maçı hazırlıklarını da takip eden Hüseyin Yücel, çalışmanın ardından öğle yemeğinde futbolcularla bir araya geldi ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'den takımın durumu hakkında bilgi aldı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel Takımla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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