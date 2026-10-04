Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli'

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: \'Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli\'
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolundaki hakemlik müessesesi ve son gelişmeler üzerine sert açıklamalarda bulunarak liglerin geçici olarak durdurulması gerektiğini savundu. Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü toplanacağını duyurarak tüm kulüplerin ortak bir tavır alacağını ifade etti.

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek aday olarak seçime giren ve üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı, seçimin ardından basının karşısına geçerek Türk futbolunun gündemine oturacak açıklamalarda bulundu.

ADALI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Hakemlik müessesesi ve Türk futbolundaki son gelişmeler üzerine sert değerlendirmeler yapan Adalı, futbol ortamının sağlıklı bir yapıya kavuşması adına liglere geçici olarak ara verilmesi gerektiğini savundu.

BU TEMİZLİK BİTMEDEN LİG BAŞLAMAMALI"

Süreç tamamlanana kadar liglerin ertelenmesi gerektiğini belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Gerekiyorsa lige bir hafta, 10 gün ya da iki hafta ara verilsin. Ancak başlatılan bu temizlik harekatı eksiksiz şekilde sonuçlanana kadar maçlar oynanmamalı. Görevini layıkıyla yapan hakemlerimizi elbette ayırıyorum fakat yaşanan tüm bu olaylardan sonra onların da bu psikolojiyle sahaya çıkıp sağlıklı karar vermeleri mümkün değil."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli'

Sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Adalı, "1-2 haftalık bir erteleme bize bir şey kaybettirmez ama futbolumuzun geleceği açısından çok büyük kazanç sağlar. Türkiye Futbol Federasyonu’nun salı günü olağanüstü toplanacağını duyduk. Keşke bir yıl önceden beri yaptığımız uyarılar dikkate alınsaydı da Türk futbolu bu duruma gelmeseydi. Maalesef yanlış giden şeyleri zorladıkça tablo daha da ağırlaşıyor," dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK ORTAK TAVIR ALACAĞIZ"

Sorunun yalnızca Beşiktaş’ın değil, tüm Türk futbolunun ortak problemi olduğunun altını çizen Beşiktaş Başkanı:

"Olayların başladığı ilk gün Ertuğrul Başkan ile bir görüşme gerçekleştirdim. Yurt dışında ve şehir dışında olan kulüp başkanlarımız vardı. Yarın sabah itibarıyla telefon trafiğini tekrar başlatıp Kulüpler Birliği bünyesinde ortak bir karar alacağız. Tüm kulüplerin görüşünü tek bir noktada buluşturup gerekirse 'Temizlik tamamlanana kadar ligler durdurulsun' çağrısında bulunacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol FederasyonuSerdal AdalıBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Bakan Tekin’den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
90’ların yıldızı Bendeniz’i bir de şimdi görün Yıllar onu çok değiştirdi 90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:58
Bakan Tekin’den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 19:57:03. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei