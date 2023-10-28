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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Son Güncelleme: 28.10.2023 15:05

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olmayacağını duyurdu. Yamantürk, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini ön planda tutarak Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Yamantürk yaptığı yazılı açıklamada, "10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Kaynak: DHA

Tevfik Yamantürk, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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