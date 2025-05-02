Beşiktaş Divan Kurulu\'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı

Arat ve Yamantürk kavganın ardından Beşiktaş Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bugün Disiplin Kurulu'ndan iki isim için karar çıktı. Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.

NE OLMUŞTU?

12 Nisan'da düzenlenen Disiplin Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat konuşma yaptığı esnada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile bir tartışma yaşamış ardından fiziki müdahalelerin ardından toplantı tatil edilmişti.

"İHRAÇ EDİLMEYİ BEKLEMİYORUM" DEMİŞTİ

Hakkında ihraç kararı verilen Tevfik Yamantürk kavgadan sonra "İhraç edilmeyi beklemiyorum. İhraç edilmem için bir şey yapmadım. Görev süremin bitmesine 6 ay kaldı. Aday olmayacağım. 15 Eylül'e kadar görevimin başındayım. Asla istifa etmeyeceğim. İstifayı gerektirecek bir şey yapmadım. Beşiktaş'ın hakkını koruduğum için istifa edeceksem, Beşiktaş'ın hakkını savunacak kimse kalmaz. Ben 100 milyon Euro'nun hesabını soruyorum. Hasan Arat bunun hesabını vermeli ve kulüpten ihraç edilmelidir" demişti.