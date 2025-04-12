Beşiktaş Divan Toplantısı Kavga Sebebiyle İptal

- Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı iptal edildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, yaşanan gerginliğin ardından iptal edildi. Toplantıda Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı.

Beşiktaş'ın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında, eski başkanlardan Hasan Arat konuşma yapmak için kürsüye çıktı ve sunumunu yaptı. Konuşması sırasında Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında başlayan gerilim, kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. İkili arasında yaşanan gerilime kürsüye çıkan bazı kişiler de Arat'a fiziki müdahalede bulundu. Kürsüde yaşanan arbedeyi güvenlik güçleri araya girerek daha da büyümeden engelledi.

Yaşanan olayların ardından divan kurulu toplantısı iptal edildi.