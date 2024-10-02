Beşiktaş Eintracht Frankfurt\'a Hazır

Beşiktaş, Avrupa'da galibiyet için hazır
Ali DANAŞ/ İSTANBUL,
BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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