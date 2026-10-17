Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, Fenerbahçe Tarfin'i 81-69 yendi ve rakibini 8 yıl sonra mağlup etti. Fenerbahçe Tarfin, ligde 40 maç sonra mağlup oldu. Sarı-lacivertliler son yenilgisini tam 602 gün önce 2024-2025 sezonunda yaşamıştı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin'i 81-69 mağlup etti.

ZORLU DERBİDE KAZANAN BEŞİKTAŞ

Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Beşiktaş BOA oldu. Siyah-beyazlı ekip ribauntlarda rakibine üstünlük kurarken, rakip pota altında da etkili oldu. İlk çeyrek Beşiktaş BOA'nın 21-14 üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte turnike ve dış atışlarla farkı eritmek istese de Beşiktaş BOA, ilk yarıyı 43-40 önde tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti

Üçüncü çeyrekte rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, bu periyotta farkı açarak son bölüme 65-50 önde girdi. Beşiktaş BOA, karşılaşmanın son çeyreğinde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyerek parkeden 81-69 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti

8 YIL SONRA KAZANDI

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonundan bu yana Fenerbahçe karşısında ilk kez galibiyet elde etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, ligde ilk kez mağlup olurken Beşiktaş BOA ise üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti

602 GÜN SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş deplasmanında yaşadığı yenilgiyle ligde 40 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertli takım ligdeki son yenilgisini 2024-2025 sezonunda tam 602 gün önce 22 Şubat 2025 tarihinde ÇBK Mersin deplasmanında 72-66'lık skorla yaşamıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti
FenerbahçeBasketbolHalkbankBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım
Mourinho’dan olay Arda Güler tepkisi Canlı yayında fena haşladı Mourinho'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:50
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 17:42:50. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei