Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır - Son Dakika

Beşiktaş
, Spor
Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Galatasaray
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli
'nin yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşen idman; ısınma, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulandı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza
ve Atiba Hutchinson
takım ile birlikte çalıştı.KAMP KADROSU BELLİ OLDUBeşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda Miralem Pjanic
, Oğuzhan Özyakup
, Mehmet Topal
, Welinton ve Kevin N'Koudou yer almadı. Son idmanda takımla birlikte çalışan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kadroya dahil edildi. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde; Ersin Destanoğlu
, Emre Bilgin, Valentin Rosier
, Rıdvan Yılmaz
, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre
, Can Bozdoğan
, Atiba Hutchinson, Cyle Larin
, Rachid Ghezzal
, Necip Uysal
, Domagoj Vida
, Kenan Karaman
, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın
, Emirhan İlkhan
, Umut Meraş
, Alex Teixeira
- İstanbul