Beşiktaş, Giresun'da ter idmanı yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Giresun'da ter idmanı yaptı

17.04.2022 14:31
Beşiktaş, Giresun'da ter idmanı yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün GZT Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş, ter idmanı gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün GZT Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş, ter idmanı gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bulancak İlçe Stadı'nda teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, 45 dakika sürdüğü belirtildi.

Cyle Larin'in doğum günü kutlandı

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in doğum günü kutlandı.

27 yaşına giren oyuncunun doğum günü, siyah-beyazlıların Giresun'da kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlanırken, teknik direktör Valerien Ismael, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşında tecrübeli isme mutluluk diledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Giresun'da ter idmanı yaptı - Son Dakika


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