Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmanın büyük kısmı Beşiktaş'ın üstünlüğüyle oynanırken, siyah-beyazlılar 90 dakika boyunca katı Giresunspor savunmasını geçmeyi başaramadı. Golsüz beraberlikle biten maçın ardından siyah-beyazlılar, Valerien Ismael yönetimindeki 3. maçında 2. beraberliğini aldı. Puanını 51'e yükselten Beşiktaş, 7. sırada yer aldı. Giresunspor ise 40 puanla 16. sırada kaldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti - Son Dakika