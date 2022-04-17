Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti - Son Dakika
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Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti

17.04.2022 22:26
Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Tüm maç boyunca rakibi üzerinde hakimiyet kuran Kara Kartal, Karadeniz ekibinin savunmasını geçemedi ve 1 puana razı oldu. Bu sonuçla Valerien Ismael yönetiminde 3. maçına çıkan Beşiktaş 2. beraberliğini aldı

Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

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BEŞİKTAŞ, GİRESUNSPOR SAVUNMASINI GEÇEMEDİ

Karşılaşmanın büyük kısmı Beşiktaş'ın üstünlüğüyle oynanırken, siyah-beyazlılar 90 dakika boyunca katı Giresunspor savunmasını geçmeyi başaramadı. Golsüz beraberlikle biten maçın ardından siyah-beyazlılar, Valerien Ismael yönetimindeki 3. maçında 2. beraberliğini aldı. Puanını 51'e yükselten Beşiktaş, 7. sırada yer aldı. Giresunspor ise 40 puanla 16. sırada kaldı.

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