Beşiktaş, Göztepe\'ye Yenildi

Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Ernest Muçi, bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü Ernest Muçi'den geldi.

Muçi, bu golle bu sezon 33. maçında 7. kez gol sevinci yaşamış oldu. Arnavut oyuncu, Süper Lig'de 22 mücadelede 4 gol, 2 asiste imza atarken, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, kupada ise 3 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı. - İSTANBUL