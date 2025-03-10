Beşiktaş İç Sahada Kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş, iç sahada 6 maç sonra kaybetti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlıların, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisi de sona erdi. Kartal, bu mücadeleye kadar ligde evinde oynadığı 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmemişti.

Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe'de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor'la da berabere kaldı. - İSTANBUL