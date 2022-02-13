Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 36. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Adana Demirspor, ligde 36. kez rakip olacak.

İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş rakibini 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 35 kez karşı karşıya gelirken, bunların 16'sını siyah-beyazlı takım kazandı. Adana Demirspor ise 8 kez rakibine üstünlük kurabildi. İki takım arasındaki 11 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım oynanan 35 maçta rakip fileleri 54 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.

Adana Demirspor karşısında lig tarihinin en farklı galibiyetini aldı

Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı.

1989-1990 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun olarak çıktığı karşılaşmada tarihi bir zafere ulaştı ve Adana Demirspor'u 10-0 yendi.

Siyah-beyazlıların bu maçtaki gollerini Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

Rakibine son 10 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Adana Demirspor ile ligde oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Rakibine son olarak 1987-1988 sezonunda deplasmanda 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı maçta istediği sonuçları almakta zorlandı.

Adana Demirspor evinde oynadığı 17 maçta siyah-beyazlı ekibi 8 kez yenmeyi başardı. Beşiktaş bunların 6'sını kazanabilirken, 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş dış sahada rakibine 15 gol atarken, Adana Demirspor fileleri 20 kez havalandırdı.