Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 4 milyar 900 milyon 612 bin TL! - Son Dakika
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 4 milyar 900 milyon 612 bin TL!

28.05.2022 17:34
Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 4 milyar 900 milyon 612 bin TL!

Beşiktaş'ın toplam borcunun 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın toplam borcunun 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularla ilgili genel kurul üyelerine bilgilendirme yaptı. Tuncel, açıklamasında, siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2021 yılı itibariyle borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğunu duyurdu. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 4 milyar 900 milyon 612 bin TL! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 4 milyar 900 milyon 612 bin TL! - Son Dakika
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