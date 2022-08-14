Alanyaspor Beşiktaş maçının VAR'ı Koray Gençerler

Bu müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e AVAR olarak Alper Ulusoy eşlik edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş 'ın bugün deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Kaynak: İHA

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