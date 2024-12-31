Beşiktaş'ın Çalkantılı 2024 Yılı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Çalkantılı 2024 Yılı

Beşiktaş, 2024'te 3 başkan ve 3 teknik direktör değişikliği ile zorlu bir dönem geçirdi.

31.12.2024 11:16
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Beşiktaş Kulübü oldukça çalkantılı geçen 2024 yılını hem saha içinde hem de saha dışında yaşadığı değişimlerle noktaladı.

Son yılların en kaos dolu senesini geçiren siyah-beyazlı kulüp, toplam 3 başkan, 3 de teknik direktörün mesaisini gördü.

Geçen yıl 3 Aralık tarihinde göreve gelen eski başkan Hasan Arat, 2024'ü tamamlayamadan görevi geçici süreliğine Hüseyin Yücel'e devrederken, siyah-beyazlı kulübün hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, 1 yıllık sürede bu koltuğa oturan üçüncü isim oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte yaşanan değişimler başkanlıkla sınırlı kalmadı. 2023'ün son günlerinde teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdıktan sonra futbol takımının başına altyapıda görev yapan Serdar Topraktepe getirildi.

Topraktepe, 3 maçlık geçici görevini Portekizli teknik direktör Fernando Santos'a teslim etti.

Santos'la birlikte Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek yeni döneme başlayan Beşiktaş, saha sonuçlarındaki istikrarsız gidişatı yine engelleyemedi ve 20 Ocak tarihinde ilk maçına çıkan Portekizli çalıştırıcı, 13 Nisan'da son kez siyah-beyazlı kulübede görev aldı. Santos'la yolların ayrılmasının ardından Serdar Topraktepe yeniden eşofmanlarını giyerek takımı sezon sonuna taşıdı.

Siyah-beyazlı ekip, 2024 yılının geçen sezona denk gelen bölümünde toplam 21 lig maçına çıkarken, 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

Kazanılan 2 kupa moral oldu

Beşiktaş, yaşanan sıkıntılara rağmen 2024 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Şubat ayında Ziraat Türkiye Kupası mesaisine başlayan Beşiktaş, son 16 turundan başladığı yarışta Antalyaspor, Konyaspor, Eyüpspor ve MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale yükseldi.

Finalde Trabzonspor'la karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, Serdar Topraktepe'nin teknik direktörlüğünde çıktığı maçta bordo-mavili rakibini 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Geride bıraktığı kötü sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen Beşiktaş, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki yenilenmiş kadrosuyla bu sezonun ilk maçına Turkcell Süper Kupa'da çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak lig şampiyonuyla sezon öncesi Süper Kupa'da karşılaşma hakkını elde eden siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst idaresindeki ilk resmi müsabakasında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'da zafere ulaştı.

Yıldız transferler taraftarları heyecanlandırdı

Ligde ve Avrupa'da beklentilerin çok uzağında kalan ancak her şeye rağmen taraftarlarına kupa sevinci yaşatan Beşiktaş, sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verip, futbolun yeni patronunu Hollanda'da buldu.

Serdar Topraktepe ve Fernando Santos'un ardından üçüncü teknik direktör denemesini Giovanni van Bronckhorst'u göreve getirerek yapan siyah-beyazlılar, üst üste yıldız futbolcuları kadrosuna katarak taraftarlarını yeni sezon öncesi umutlandırdı.

Siyah-beyazlılar; Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista gibi önemli oyuncuları transfer ederek taraftarlarının heyecanını yükseltti.

İyi başlangıç devam ettirilemedi

Sezona Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek start veren Beşiktaş, lige de iyi sonuçlarla başladı.

Üst üste galibiyetler alan "Kara Kartal", ilk 8 haftayı yenilgisiz geçerek şampiyonlukta iddialı hale gelirken, kalan 8 haftada aldığı kötü sonuçlarla yarışın neredeyse tamamen dışında kaldı.

Ligde ilk 8 haftayı namağlup tamamlayarak liderin 5 puan gerisinde hedefine yürüyen Beşiktaş, diğer 8 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden 16 puan uzaklaştı.

Avrupa'da da kötü sonuçlar almaya devam eden siyah-beyazlılar, umutla başladıkları ligde yine şampiyonluk hayallerini ertelemek zorunda kaldı.

Yılın bu bölümünde 16 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

Hasan Arat 1 seneyi dolduramadı

2024 yılının sonlarına yaklaşırken Beşiktaş'ta başarısız geçen dönem peş peşe değişimleri beraberinde getirdi.

Galibiyete hasret saha sonuçları sonrası taraftarların tepkisi, saha içinden yönetime döndü.

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le Macaristan'da oynanacak maç öncesi yaşanan gelişmeler Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin sonunu getirdi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın görevden alınmasıyla başlayan sürecin devamında başkan Hasan Arat, 27 Kasım'da önce Futbol AŞ'deki başkanlık görevinden istifa etti. Futbol AŞ'den ayrılmasına rağmen yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Arat, 2 gün sonra da kamuoyu önüne çıkarak özel sebepler gerekçesiyle başkanlık görevini de bıraktığını duyurdu.

İkinci başkan Yücel, üçüncü başkan Adalı

Hasan Arat'ın istifasının ardından kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün tüzüğüne uygun olarak başkanlık koltuğunun yeni sahibi oldu.

Başkanlığının ilk icraatı olarak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la yolları ayıran Yücel, siyah-beyazlı takımı yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Bu gelişmenin ardından Topraktepe, 1 yıl içinde Beşiktaş'ta üçüncü kez teknik adamlık görevi üstlenirken, siyah-beyazlı takım da üçüncü defa hoca değişikliği yaşamış oldu.

Başkanlık görevine bir süre devam eden Yücel, siyah-beyazlı camianın seçim talebine kayıtsız kalmayarak olağanüstü genel kurul kararı aldı.

29 Aralık 2024 tarihinde yapılan başkanlık seçiminde Hüseyin Yücel'le yarışan Serdal Adalı, genel kurul üyelerinin oylarının çoğunluğunu alarak 2024 yılı içinde Beşiktaş Kulübünün üçüncü başkanı olmayı başardı.

Geride kalan 365 günlük dönemde 3 başkan ve 3 farklı teknik adamla çalışan Beşiktaş, toplam 37 lig maçına çıkarken; 14 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıkan Kara Kartal, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle kupaya uzandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ön elemeler dahil 8 müsabakada yer alan Beşiktaş, toplam 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'ın 2024'te çıktığı resmi müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

KulvarMaçGalibiyetMağlubiyetBeraberlik
Süper Lig37141211
Türkiye Kupası65-1
Avrupa Kupaları8341
TFF Süper Kupa11--
Toplam52231613

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Çalkantılı 2024 Yılı - Son Dakika

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