Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Hakkı Yeten kabri başında anıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Hakkı Yeten kabri başında anıldı

16.04.2022 16:32
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Hakkı Yeten kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın eski başkanlarından ve efsane futbolcularından 'Baba' lakaplı Hakkı Yeten vefatının 33. yıl dönümünde, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından ve efsane futbolcularından 'Baba' lakaplı Hakkı Yeten vefatının 33. yıl dönümünde, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Beşiktaş'ın "Baba" lakaplı eski başkanı ve efsane futbolcu Hakkı Yeten, vefatının 33. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma törenine; Divan Kurulu Üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. - İSTANBUL

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Hakkı Yeten kabri başında anıldı

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Zincirlikuyu, Baba Hakkı, Beşiktaş, Baba, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Hakkı Yeten kabri başında anıldı - Son Dakika


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