Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları yıkan görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları yıkan görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı

10.12.2022 19:33
Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları yıkan görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı

Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Romain Saiss, Portekiz'le oynadıkları maçta oyunu sedyeyle terk etti. Maça sakat sakat çıkan tecrübeli stoperin çektiği acı Siyah-Beyazlıları endişeye sürükledi.

Son maçta sakatlık sorunu yaşayan ve maç öncesi de problemi devam eden Saiss, "Hepimiz fedakarlık göstermeliyiz." demişti. Fas'ın yıldızı Portekiz maçında 57 dakika sahada kalabildi.

Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları yıkan görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı

SEDYEYLE ÇIKTI

Acı içinde yerde kalan Saiss, sedyeyle oyunu terk etti. Gözyaşlarına boğulan futbolcunun durumu Beşiktaşlı taraftarları hem üzdü hem de endişeye sürükledi.

Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları yıkan görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı

BEŞİKTAŞ'TA STOPER SIKINTISI

Siyah-Beyazlılar'ın defans bölgesinde pek fazla alternatifi yok. Saiss, takımın en önemli parçalarından biri. Faslı futbolcunun sakatlığı Beşiktaş'ta planları sekteye uğratabilir.

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Romain Saiss, Portekiz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları yıkan görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı - Son Dakika


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