Kara Kartal'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu. Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak. A Futbol Takımı, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kamp yapacak.
Siyah Beyazlılar, Avusturya kampında üç, İspanya kampında ise iki hazırlık maçı oynayacak.Kartal, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacak. Kamp programı kapsamında oynanacak maçların tarihleri ve saatleri de belli oldu. Belirlenen saatler ülkelerin yerel saatleriyle aktarıldı.
16.00 Beşiktaş – Werder Bremen (Tivoli Stadium, Innsbruck)
16.00 Beşiktaş – Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
18.00 Beşiktaş – Mainz 05 (Kufstein Arena)
19.00 Beşiktaş - Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)
19.00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak - Son Dakika