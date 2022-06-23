Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak

Kara Kartal'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu. Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak. A Futbol Takımı, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kamp yapacak.

6 HAZIRLIK MAÇI

Siyah Beyazlılar, Avusturya kampında üç, İspanya kampında ise iki hazırlık maçı oynayacak.Kartal, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacak. Kamp programı kapsamında oynanacak maçların tarihleri ve saatleri de belli oldu. Belirlenen saatler ülkelerin yerel saatleriyle aktarıldı.

AVUSTURYA KAMPI

9 Temmuz Cumartesi

16.00 Beşiktaş – Werder Bremen (Tivoli Stadium, Innsbruck)

12 Temmuz Salı

16.00 Beşiktaş – Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş – Mainz 05 (Kufstein Arena)

İSPANYA KAMPI

23 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı

19.00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)