Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak

23.06.2022 15:47
Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlık maç programını açıkladı. Siyah beyazlılar, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kampa girecek.

Kara Kartal'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu. Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak. A Futbol Takımı, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kamp yapacak.

6 HAZIRLIK MAÇI

Siyah Beyazlılar, Avusturya kampında üç, İspanya kampında ise iki hazırlık maçı oynayacak.Kartal, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacak. Kamp programı kapsamında oynanacak maçların tarihleri ve saatleri de belli oldu. Belirlenen saatler ülkelerin yerel saatleriyle aktarıldı.

AVUSTURYA KAMPI

  • 9 Temmuz Cumartesi

16.00 Beşiktaş – Werder Bremen (Tivoli Stadium, Innsbruck)

  • 12 Temmuz Salı

16.00 Beşiktaş – Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

  • 15 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş – Mainz 05 (Kufstein Arena)

İSPANYA KAMPI

  • 23 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

  • 26 Temmuz Salı

19.00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

YORUMLAR
500
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement