Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı

23.06.2022 15:00
Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 3, İspanya kampında 2 ve İstanbul'da 1 hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 3, İspanya kampında 2 ve İstanbul'da 1 hazırlık maçı yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpte yapılan bilgilendirmeye göre, futbol A takımının hazırlık maçı programı belli oldu.

2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak siyah-beyazlı takım, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kampta olacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:

9 Temmuz Cumartesi:

16.00 Beşiktaş- Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

16.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

18.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

19.00 Beşiktaş- Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

Not: Verilen müsabaka saatleri, yerel saatlerdir.

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Kaynak: AA

Avusturya, Beşiktaş, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı - Son Dakika

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