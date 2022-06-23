Siyah-beyazlı kulüpte yapılan bilgilendirmeye göre, futbol A takımının hazırlık maçı programı belli oldu.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 3, İspanya kampında 2 ve İstanbul 'da 1 hazırlık maçı yapacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı - Son Dakika

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