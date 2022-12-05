Beşiktaş'ın tecrübeli stoperine Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası teklif yağıyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın tecrübeli stoperine Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası teklif yağıyor

05.12.2022 19:45

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ara transfer dönemine az zaman kala bazı kulüplerin temsilcileri Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Siyah-Beyazlılar'ın 32 yaşındaki stoperi Romain Saiss, Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekti. Fas; Hırvatistan, Kanada ve Belçika'nın olduğu F Grubu'ndan lider çıktı. Saiss, bu başarıda büyük pay sahibi oldu.

TEMSİLCİLER TEMASA GEÇTİ

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosu kattığı Saiss için nabız yoklayan kulüplerin olduğu öğrenildi. Beşiktaş cephesi de açılış rakamını belirledi.

Piyango vurdu! Beşiktaş'ın kapısını çalan çalana

7 MİLYON EURO

Fanatik'teki habere göre Saiss için belirlenen bonservis bedeli 7 milyon euro. Beşiktaş, bu rakamın altını kesinlikle düşünmüyor.

MUADİLİ YOK

Sol ayaklı Saiss, başarılı hamlelerinin yanı sıra oyun kurmada hayli iyi. Saiss, Beşiktaş'tan önce 6 yıl Wolverhampton forması giymişti.

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Romain Saiss, Beşiktaş, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın tecrübeli stoperine Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası teklif yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın tecrübeli stoperine Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası teklif yağıyor - Son Dakika
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