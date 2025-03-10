Beşiktaş'ın Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi. Bu sonuçla siyah-beyazlıların ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Kartal, geride kalan 9 müsabakada 4 beraberlik, 5 de galibiyet almıştı.

Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Gaziantep FK'yı ise mağlup etti. - İSTANBUL