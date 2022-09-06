Beşiktaş'a Premier Lig'den bir transfer daha - Son Dakika
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Beşiktaş'a Premier Lig'den bir transfer daha

06.09.2022 21:27
Beşiktaş'a Premier Lig'den bir transfer daha

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Bu sezon transferlerin büyük çoğunluğunu Premier Lig'den yapan Beşiktaş, son transferini de yine aynı ligden yapıyor. Siyah-beyazlılar, Southampton'ın 28 yaşındaki sol açığı Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi olan Southampton yönetimi ile de anlaşan Beşiktaş, Göztepe'ye iki futbolcuyu kiralık olarak verecek. Bu futbolcuların Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olacağı öğrenildi.Redmond'u yarın İstanbul'a getirmek için uğraş veren siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünün ardından oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak. Beşiktaş Redmond'un performansından memnun kalması halinde oyuncuyla sözleşme uzatacak.


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Kaynak: DHA

Nathan Redmond, Southampton FC, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a Premier Lig'den bir transfer daha - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'a Premier Lig'den bir transfer daha - Son Dakika
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