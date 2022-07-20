Beşiktaş, İspanya'ya geldi - Son Dakika
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Beşiktaş, İspanya'ya geldi

20.07.2022 17:38

Beşiktaş Futbol Takımı kafilesi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışındaki ikinci kamp dönemini gerçekleştireceği İspanya'nın Alicante bölgesine geldi.

Beşiktaş Futbol Takımı kafilesi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışındaki ikinci kamp dönemini gerçekleştireceği İspanya'nın Alicante bölgesine geldi.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, İspanya'ya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, İspanya'ya geldi - Son Dakika
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