Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

06.07.2022 16:23

Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini açıkladı. Kara Kartal, Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP AÇIKLAMASI

Siyah beyazlı kulüp yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü, daha önce Muleka'nın bugün saat 19.15'te İstanbul'a geleceğini açıklamıştı.

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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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