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Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi - Son Dakika

Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

13.02.2022 19:33
Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Adana Demirspor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi - Son Dakika Spor


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