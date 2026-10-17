Beşiktaş kazandı, Sergen Yalçın patladı: Gördük çöpleri - Son Dakika
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Beşiktaş kazandı, Sergen Yalçın patladı: Gördük çöpleri

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Beşiktaş'ın Hoffenheim galibiyetinin ardından Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kendi döneminde transfer edilen futbolculara yönelik eleştirilere tepki gösteren deneyimli teknik adam, "Gördük işte çöpleri! Gördük çöpleri!" sözleriyle göndermede bulundu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından sessizliğini bozdu. KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, görev yaptığı dönemde gerçekleştirilen transferleri savunarak kendisini eleştirenlere sert yanıt verdi.

"GÖRDÜK İŞTE ÇÖPLERİ!"

Karşılaşmanın en iyi dört oyuncusunun Agbadou, Murillo, Junior Olaitan ve Oh olduğunu söyleyen Yalçın, bu isimlerin transfer süreçlerinde kendisinin ve ekibinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Futbolculara geçmişte yöneltilen eleştirilere tepki gösteren deneyimli çalıştırıcı, "Gördük işte çöpleri! Gördük çöpleri!" ifadelerini kullandı.

"MAÇIN ADAMI OH"

Hoffenheim karşısında iki gol atan Oh'u maçın yıldızı olarak gösteren Yalçın, "Maçın adamı belli. Maçın adamı Oh. Çocuk oyundan çıkana kadar, son gücüne kadar verdi. İki tane gol attı ve oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz." dedi. Oh'un Vlahovic nedeniyle yeterince forma şansı bulamadığını savunan Yalçın, genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğini belirtti. Oh ve Junior Olaitan'ın ilerleyen yıllarda yüksek bonservis bedelleriyle satılabilecek oyuncular olduğunu da dile getirdi.

"SEZAR'IN HAKKINI SEZAR'A VERECEKSİN"

Transferlerdeki katkısının görmezden gelinmemesi gerektiğini söyleyen Yalçın, "Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin hocam" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, "He ben aldım bunları. Ne oldu? Ben aldım. Kusura bakma bugün bunu konuşacağız yani" sözleriyle transfer tercihlerinin arkasında durdu.

"İHALE BİZE KALDI"

Beşiktaş'ın yeniden yapılanması için zamana ihtiyaç olduğunu daha önce söylediğini hatırlatan Yalçın, "Demiştim ki 'İki üç transfer dönemi şart, bu takım olmaz.' İki üç transfer dönemi hedef gösterdim orayı. Ama ihale bize kaldı hocam" dedi.

Yalçın ayrıca Murillo'nun transfer sürecinde hızlı hareket ettiklerini, Olaitan'ı ise Göztepe maçında izleyerek beğendiğini anlattı. Scout ekibine ve Serkan Reçber'e de teşekkür etti.

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    Yorumlar (2)

  • Öztürkler Öztürkler:
    Hoca madem bu kadar guveniyordun niye biraktin takimi ? Boş yapıyorsun 0 0 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    bu adam kadar boş konuşan biri daha yok 0 0 Yanıtla
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