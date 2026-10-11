Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek - Son Dakika
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Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

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Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Cerny, Miretti, Orkun, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

KocaelisporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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