Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Cerny, Miretti, Orkun, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.