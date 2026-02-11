Beşiktaş krizi ayrılık getirdi - Son Dakika
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Beşiktaş krizi ayrılık getirdi
11.02.2026 11:20
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, teknik direktör Roberto De Zerbi ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı. De Zerbi yönetiminde 2024/25 sezonunu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Marsilya, son maçta aldığı mağlubiyet sonrası Avrupa'da ilk 24'e kalma başarısını gösteremedi. Ayrılıkta, Panamalı futbolcu Amir Murillo'nun kadro dışı bırakılması ve Beşiktaş'a transfer sürecinin etkili olduğu belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, teknik direktör Roberto De Zerbi ile yollarını ayırdı. Kulüp, ayrılığın karşılıklı anlaşma sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Marsilya, De Zerbi'ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Olympique Marsilya, özellikle 2024/25 sezonunda elde edilen ikincilik başarısıyla öne çıkan katkıları nedeniyle Roberto De Zerbi'ye özverisi, bağlılığı, profesyonelliği ve ciddiyeti için teşekkür eder. Kulüp, kariyerinin devamında kendisine en iyi dileklerini iletir."

De Zerbi yönetiminde 2024/25 sezonunu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Marsilya, son maçta aldığı mağlubiyet sonrası Avrupa'da ilk 24'e kalma başarısını gösteremedi. Fransız temsilcisi bu sezon ligde 21 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.

MURILLO KRİZİ AYRILIKTA ETKİLİ OLDU

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Saint-Germain karşısında alınan ağır yenilgi sonrası kulüp içinde kriz derinleşti. Özellikle kış transfer döneminde yaşanan ayrılıklar soyunma odasında rahatsızlık yarattı.

L'Equipe'in haberine göre krizin merkezindeki isimlerden biri Panamalı futbolcu Amir Murillo oldu. De Zerbi, Murillo'yu "yeterince istekli olmadığı" gerekçesiyle kadro dışı bıraktı. Tecrübeli oyuncu daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu.

Haberde, Murillo kararının takım içinde duygusal kırılmalara yol açtığı ve teknik heyete olan güveni sarstığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Marsilya yönetimi, Roberto De Zerbi ile yolları ayırma kararı aldı.

Spor

