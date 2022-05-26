Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yönetim kurulu aday listesini takdim etti - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yönetim kurulu aday listesini takdim etti

26.05.2022 18:01
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yönetim kurulu aday listesini takdim etti

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda yeniden aday olan başkan Ahmet Nur Çebi, listesini Divan Kuruluna sundu.

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda yeniden aday olan başkan Ahmet Nur Çebi, listesini Divan Kuruluna sundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesini, Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim ettiği aktarıldı.

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

YORUMLAR
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Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir' Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir'
Kaynak: AA

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Pazar, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yönetim kurulu aday listesini takdim etti - Son Dakika


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