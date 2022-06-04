Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu - Son Dakika
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Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu

04.06.2022 14:37

Beşiktaş, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth için girişimlere başladı. Leipzig'in bonservisine 10 milyon Euro istediği 26 yaşındaki Sörloth'un maliyetini karşılamak için başkan Ahmet Nur Çebi yöneticilerden maddi destek istedi. 3 isim bu öneriyi reddederken kalan yöneticiler maddi destek verme yönünde olumlu konuştular.

Beşiktaş, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran ve ardından Avrupa'ya transfer olan Alexander Sörloth için girişimlere başladı.

KAYNAK YÖNETİCİLER

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, 29 Mayıs'ta yapılan kongrede ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael ve camianın alınmasını çok istediği Norveçli santrfor için yeni yol haritası belirledi. Başkan, Sörloth'un maliyeti için yönetimde bulunan 8 asil, 6 yedek üyeden destek istedi. Başkan asil listede bulunan isimlerden 2, yedek ekiptekilerden de 1'er milyon euroluk katkı talebinde bulundu. Yönetimdeki 3 isim dışındakilerin bu çağrıya olumlu yanıt verdiği bildirildi.

LEİPZİG 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Bonservisi ile ayrılmayı düşünen Norveçli golcü için kapıyı 13 milyon eurodan açan Leipzig'in pazarlıklar ile 10 milyon euroya düştüğü öğrenildi. Beşiktaş'ın 8 milyon euroluk teklifi geçerliliğini sürdürürken, yönetim bu transferi bitirmek adına kaynak oluşturmak istiyor.

Beşiktaş'a Sörloth müjdesi! Yönetim aradığı kaynağı buldu
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Alexander Sörloth, Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu - Son Dakika


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