Beşiktaş, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor derbisi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor derbisi hazırlıklarını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Italiano yönetimindeki antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1,5 saat sürdü; maç Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.
Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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