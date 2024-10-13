Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
İlk üç haftada bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 7. sırada yer alıyor.
Üçte üç yapan Ratiopharm Ulm ise zirvede bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Ratiopharm Ulm ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?