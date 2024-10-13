Beşiktaş, Ratiopharm Ulm ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Ratiopharm Ulm ile Karşılaşıyor

Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek. Maç 20.00'de.

13.10.2024 10:16
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Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İlk üç haftada bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 7. sırada yer alıyor.

Üçte üç yapan Ratiopharm Ulm ise zirvede bulunuyor.

Kaynak: AA

Basketbol, Beşiktaş, Almanya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ratiopharm Ulm ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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