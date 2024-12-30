Beşiktaş, Rizespor Maçı İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda futbolcular salonda iki grup halinde kuvvet, koordinasyon, esneklik ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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