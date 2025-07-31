Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Krakow şehrindeki Henryka Reymana Stadyumu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tobias'ın kaleci Mert'i de geçip yaptığı vuruşta, Uduokhai tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Demir Ege'den topu kapan Pedrinho pasını Kevin'a aktardı. Bu oyuncu da soldan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada sol kanattan Muçi'nin ortasında arka direkte Mario'nun şutunda top savunmadan döndü.
34. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Demir Ege'nin şutunda defans son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+1. dakikada sağ kanattan Tobias'ın yerden ortasında arka direkte Elias'ın şutunda top ağlara gitti. 2-0
Hakemler: Juan Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Alisson, Oheretko, Pedrinho, Kevin, Elias
Yedekler: Kiril Fesiun, Gocholeishvili, Irakli Azarovi, Yukhym Konoplia, Heorhii Sudakov, Artem Bondarenko, Yehor Nazaryna, Traore, Eguinaldo, Maryan Shved, Newerton, Alaa Ghram
Teknik Direktör: Arda Turan
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Kartal Kayra, Demir Ege, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Arroyo, Necip Uysal, David Jurasek, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Kevin (dk. 12), Elias (dk. 45+1) (Shakhtar Donetsk)
Sarı kartlar: Matvienko (Shakhtar Donetsk), Demir Ege (Beşiktaş) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 2-0 Mağlup - Son Dakika
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