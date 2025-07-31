Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 2-0 Mağlup

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Krakow şehrindeki Henryka Reymana Stadyumu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tobias'ın kaleci Mert'i de geçip yaptığı vuruşta, Uduokhai tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Demir Ege'den topu kapan Pedrinho pasını Kevin'a aktardı. Bu oyuncu da soldan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada sol kanattan Muçi'nin ortasında arka direkte Mario'nun şutunda top savunmadan döndü.

34. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Demir Ege'nin şutunda defans son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan Tobias'ın yerden ortasında arka direkte Elias'ın şutunda top ağlara gitti. 2-0

Hakemler: Juan Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Alisson, Oheretko, Pedrinho, Kevin, Elias

Yedekler: Kiril Fesiun, Gocholeishvili, Irakli Azarovi, Yukhym Konoplia, Heorhii Sudakov, Artem Bondarenko, Yehor Nazaryna, Traore, Eguinaldo, Maryan Shved, Newerton, Alaa Ghram

Teknik Direktör: Arda Turan

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Kartal Kayra, Demir Ege, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Arroyo, Necip Uysal, David Jurasek, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Kevin (dk. 12), Elias (dk. 45+1) (Shakhtar Donetsk)

Sarı kartlar: Matvienko (Shakhtar Donetsk), Demir Ege (Beşiktaş) - İSTANBUL