Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak

28.05.2022 12:33
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.

Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen, başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 15 bin 512 üye oy kullanabilecek.

Seçimde yarışacak adaylar Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen'in yönetim kurulu listeleri şöyle:

Ahmet Nur Çebi

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

Fuat Çimen

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

YORUMLAR
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Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir' Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir'
Kaynak: AA

Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak - Son Dakika


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