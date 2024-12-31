Beşiktaş'ta Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Birlik Çağrısı

Hakan Daltaban, Beşiktaş'ta güven sorununu aşarak birlik ve beraberliği sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

31.12.2024 11:16
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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Hakan Daltaban, camiada birlik beraberlik sağlamak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Hakan Daltaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı camianın bir önceki seçimin sonrasında güven sorunu yaşadığını dile getirdi.

Camianın kültürünü iyi bilen biri olduğunu kaydeden Daltaban, "Beşiktaş, kol kola girildiği ve omuz omuza verildiği zaman, bizlerin önünde hiçbir gücün kalmayacağını herkese gösterebilecek kudrete sahip. Biz buna hazır ve hazırlıklıyız. Genel kurulun teveccühünden dolayı çok onurlu ve mutluyuz. Bize güvenen herkese teşekkür ederiz. Rekor bir katılım vardı. Bu, Beşiktaş için çok önemli ve değerliydi. İki farklı başkan adayı vardı. Aradaki fark sadece Beşiktaş'ı farklı yönlerden, farklı listeyle yönetmekti. Bugünden sonra tek ortak payda sadece Beşiktaş. Hüseyin (Yücel) başkan da Serdal (Adalı) başkan da seçimden sonra birbirine destek sözü vermişti. Bu camianın tek ihtiyacı güven, birlik ve beraberlik. Camiada birlik ve beraberliği sağlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Başkan Adalı'nın tutamayacağı sözler vermediğini ifade eden Daltaban, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın geçen seçimden dolayı bir güven problemi vardı. Hasan Arat'a oy veren ciddi bir kitle vardı. Tamamen saf, temiz Beşiktaşlılar da duymak istedikleri her şeyi duydular ama bunun doğru olmadığını gördükten sonra insanların inanacak bir lidere ihtiyacı oldu. Serdal Adalı'da onu bulduklarını düşünüyorum. Serdal Adalı'nın en büyük özelliği, tutamayacağı sözleri vermiyor olması. Ben de verdiğim her sözü tutarım ama kolay söz vermem. Yapabileceklerimizi vadederiz. Koltuklar hizmet etmek için var. Bunun adının ne olduğu önemli değil. Başkanım bana ikinci başkanlık görevini verdi. Başladığım saygınlıkla koltuğu bırakıp tribünlere dönmeyi Allah bana nasip etsin. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Biz buraya hizmet etmek için geldik. Başkanımız zaten yapabileceklerimizi anlatıyor."

"Çok başlılığın Beşiktaş'a maliyetinin ne olduğunu hep birlikte gördük"

Futbol takımını başkan Serdal Adalı'nın yöneteceğini kaydeden Daltaban, "Futboldaki çok başlılığın Beşiktaş'a maliyetinin ne olduğunu hep birlikte gördük. Bizde asla olmayacak." şeklinde konuştu.

Kulübün futbol tarafının tamamen başkanın uhdesinde gideceğini aktaran Daltaban, "Hepimizin ödevleri var. İçeride ne olduğunu kısa sürede anlayıp, tedavilerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Mali disiplin Beşiktaş için çok önemli. Bunları vadederek oy aldık. Gerçekleri söylediğiniz zaman camia bunu kabulleniyor. Seçim kazanma uğruna popülist davranıp, insanlara duymak istediklerinden fazla şeyler söyleyerek verilen vaatlerin bedelini hep birlikte ödedik. Bu camia aynı hatayı iki kere yapmaz. Bu camia mücadeleyi görür. 14 sene şampiyon olmadığımız dönemlerde tribünlerde öğlen maçlarında dolu oynardık. Çünkü sahada ruh, mücadele ve savaş vardı. Bu camianın ne beklediğini, ne istediğini, neye tepki göstereceğini iyi biliyoruz. Biz hazırız. Genel kurula bu görevi verdiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Onları mahcup etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Serdal Adalı, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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