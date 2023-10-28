Beşiktaş'ta Colley ve Masuaku sakatlandı! Forma giyecek stoper kalmadı

Beşiktaş 2 yıldızını daha sakatlığa kurban verdi. Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ve Omar Colley'in Bodo/Glimt maçında sakatlandığı açıklandı.

TEDAVİLERİNE HEMEN BAŞLANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley'in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Arthur Masuaku ile Omar Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

STOPER KALMADI

Beşiktaş'ta Omar Colley ile birlikte takımdaki sakat stoper sayısı 5 ( Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Eric Bailly, Daniel Amartey) oldu. Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçında stoper pozisyonunda başlayacak tek fubolcu Necip Uysal.