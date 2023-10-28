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Beşiktaş'ta Colley ve Masuaku sakatlandı! Forma giyecek stoper kalmadı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Colley ve Masuaku sakatlandı! Forma giyecek stoper kalmadı

Son Güncelleme: 28.10.2023 13:40

Beşiktaş'ta Bodo/Glimt karşılaşmasında Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun sakatlandığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda Colley ile birlikte takımdaki sakat stoper sayısı 5 oldu. Kara Kartal'da an itibarıyla stoper olarak başlayabilecek tek futbolcu Necip Uysal.

Beşiktaş 2 yıldızını daha sakatlığa kurban verdi. Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ve Omar Colley'in Bodo/Glimt maçında sakatlandığı açıklandı.

TEDAVİLERİNE HEMEN BAŞLANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley'in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Arthur Masuaku ile Omar Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

STOPER KALMADI

Beşiktaş'ta Omar Colley ile birlikte takımdaki sakat stoper sayısı 5 ( Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Eric Bailly, Daniel Amartey) oldu. Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçında stoper pozisyonunda başlayacak tek fubolcu Necip Uysal.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Colley ve Masuaku sakatlandı! Forma giyecek stoper kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Colley ve Masuaku sakatlandı! Forma giyecek stoper kalmadı - Son Dakika
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