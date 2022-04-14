Beşiktaş'ta GZT Giresunspor mesaisi devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta GZT Giresunspor mesaisi devam etti

14.04.2022 15:06
Beşiktaş'ta GZT Giresunspor mesaisi devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale ve tam sahada yapılan taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Rıdvan Yılmaz ve Can Bozdoğan, takımla birlikte çalıştı.Siyah-beyazlılar, GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta GZT Giresunspor mesaisi devam etti - Son Dakika


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