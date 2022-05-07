Beşiktaş'ta hedef 3 puan - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta hedef 3 puan

07.05.2022 12:34
Beşiktaş'ta hedef 3 puan

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları bugün tamamlanacak ve maç saati beklenecek.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları bugün tamamlanacak ve maç saati beklenecek. Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Valerien Ismael, savunmada mecburi değişikliklere gidecek. Kara Kartal, ezeli rakibini mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, sezonun son derbisinde taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan ve birçok gol pozisyonundan da yararlanamayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da direkt kaleye yönelen futbolunu sürdürecek. Teknik Direktör Valerien Ismael, Kayseri deplasmanında oyuna girdikten sonra maçın gidişatını değiştiren Kevin N'Koudou'yu, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Cezalı olan Montero ve Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Mehmet Topal, bu maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, babasının ameliyatı nedeniyle Hırvatistan'a giden ve henüz dönmeyen Domagoj Vida da maç kadrosunda yer almayacak bir diğer futbolcu.

Savunmada farklı varyasyonlar

Kayserispor karşısında cezasını çeken ve Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek olan Josef de Souza, yarın oynanacak olan derbide Valerien Ismael'in en önemli kozlarından birisi olacak. Montero, Rosier ve Vida'nın yokluğunda savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanan Fransız teknik adam, bu bölgede Welinton, Necip ve Serdar Saatçı'ya forma vermeyi düşünüyor. Umut Meraş'ı da savunmanın solunda deneyen Ismael, bugün yapılacak antrenmana göre Serdar-Welinton-Umut üçlüsünü sahaya sürebilir. Orta sahada Rıdvan-Josef-Emirhan (Atiba)-Kerem dörtlüsünü oynatmayı planlayan Fransız hoca, hücum hattında ise Ghezzal-N'Koudou-Batshuayi üçlüsüyle gol arayacak.

Fenerbahçe üstün

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 354 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 126 galibiyet elde etti. 95 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 491 gol bulurken, Beşiktaş ise 450 kez fileleri havalandırdı. Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta hedef 3 puan
Beşiktaş'ta hedef 3 puan

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de derbi öncesi 6 eksik Fenerbahçe'de derbi öncesi 6 eksik Beşiktaş sezonun son derbisinde galibiyet istiyor Beşiktaş sezonun son derbisinde galibiyet istiyor

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta hedef 3 puan - Son Dakika


Son Dakika
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 12:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta hedef 3 puan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement