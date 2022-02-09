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Beşiktaş'ta hedef kupa - Son Dakika

Beşiktaş'ta hedef kupa

09.02.2022 23:34
Beşiktaş'ta hedef kupa

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef tur atlamak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef tur atlamak. Lig yarışında geride kalan siyah-beyazlılar, kupada sonuna kadar gitmek istiyor.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta hedef Türkiye Kupası. Son 16 turunda yarın İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, çeyrek finale yükselmenin hesabını yapıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor gibi ekiplerin elendiği kupada sonuna kadar gitmek isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sene de mutlu sona ulaşmanın peşinde.

Evinde en son 20 yıl önce kaybetti

Beşiktaş, Göztepe'yle bugüne dek karşı karşıya geldiği 74 karşılaşmada 41 kez galibiyete uzanırken, bu mücadelelerin 21'i ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir ekibi de 12 karşılaşmada sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Siyah-beyazlı takım, sahasında oynadığı maçlarda yalnızca 3 kez kaybetti. 38 karşılaşmadan Beşiktaş, 25 kez galip gelirken, 10 mücadele ise berabere bitti. Göztepe, rakibini deplasmanda en son 27 Nisan 2002 yılında mağlup edebilmişti. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 6 müsabakayı da Beşiktaş kazandı. Yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok'un sakatlıkları bulunuyor.

Saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Mustafa Savranlar yapacak. - İSTANBUL

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Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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