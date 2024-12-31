Beşiktaş'ta İstifa

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Kaan Şakul'un istifa ettiği bildirildi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada,"Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Muharrem Kaan Şakul, yönetim kurulu üyeliği görevinden 31.12.2024 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." denildi.