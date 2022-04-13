Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı

13.04.2022 14:07
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde ilk yirmi dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ile Mert Günok takımdan ayrı çalışırken gribal enfeksiyonu bulunan Can Bozdoğan ise antrenmanda yer almadı.Siyah beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.

- İstanbul
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı
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Kaynak: DHA

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