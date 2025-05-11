Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi sona ererken, 30 sandığın tasnifi tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede toplam 30 sandık sonucunda Serdal Adalı 4 bin 648 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Başkan adayı Gürkan Aksoy ise 447 oyda kaldı.
Sandıklarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Sandık
Serdal Adalı: 102
Gürkan Aksoy: 9
2. Sandık
Serdal Adalı: 96
Gürkan Aksoy: 10
3. Sandık
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 18
4. Sandık
Serdal Adalı: 175
Gürkan Aksoy: 23
5. Sandık
Serdal Adalı: 164
Gürkan Aksoy: 17
6. Sandık
Serdal Adalı: 180
Gürkan Aksoy: 23
7. Sandık
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 23
8. Sandık
Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 21
9. Sandık
Serdal Adalı: 128
Gürkan Aksoy: 21
10. Sandık
Serdal Adalı: 161
Gürkan Aksoy: 20
11. Sandık
Serdal Adalı: 159
Gürkan Aksoy: 21
12. Sandık
Serdal Adalı: 147
Gürkan Aksoy: 14
13. Sandık
Serdal Adalı: 139
Gürkan Aksoy: 13
14. Sandık
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 9
15. Sandık
Serdal Adalı: 168
Gürkan Aksoy: 14
16. Sandık
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 16
17. Sandık
Serdal Adalı: 157
Gürkan Aksoy: 18
18. Sandık
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17
19. Sandık
Serdal Adalı: 196
Gürkan Aksoy: 14
20. Sandık
Serdal Adalı: 187
Gürkan Aksoy: 25
21. Sandık
Serdal Adalı: 173
Gürkan Aksoy: 9
22. Sandık
Serdal Adalı: 183
Gürkan Aksoy: 11
23. Sandık
Serdal Adalı: 133
Gürkan Aksoy: 15
24. Sandık
Serdal Adalı: 156
Gürkan Aksoy: 9
25. Sandık
Serdal Adalı: 98
Gürkan Aksoy: 10
26. Sandık
Serdal Adalı: 248
Gürkan Aksoy: 3
27. Sandık
Serdal Adalı: 194
Gürkan Aksoy: 6
28. Sandık
Serdal Adalı: 99
Gürkan Aksoy: 9
29. Sandık
Serdal Adalı: 135
Gürkan Aksoy: 12
30. Sandık
Serdal Adalı: 123
Gürkan Aksoy: 17
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Serdal Adalı Yeniden Başkan - Son Dakika
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