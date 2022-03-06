Beşiktaş'ta tek hedef lig - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta tek hedef lig

06.03.2022 13:09
Beşiktaş'ta tek hedef lig

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Kupadan elenen siyah-beyazlılar, ligin kalanında hata yapmadan sezonu 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Kupadan elenen siyah-beyazlılar, ligin kalanında hata yapmadan sezonu 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef ligde hata yapmadan Avrupa vizesini alabilmek. Ligde 2. sıradaki Konyaspor'un 8 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasını kazanarak farkı 5'e indirmenin peşinde. Hafta içinde Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'nın da dışında kalan Önder Karaveli'nin ekibi, sezondaki hedefini Avrupa olarak belirledi. Ligde 8 maçtır mağlup olmayan ve son 2 lig mücadelesinde Altay'ı 1-0, Sivasspor'u da deplasmanda 3-2'lik skorlarla geçen Beşiktaş, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda lig sırlamasında rakibinin üzerine çıkacak.

Başakşehir üstün

İki takım arasında oynanan maçlarda Başakşehir'in üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 30 resmi mücadelede Başakşehir 9 kez galip kazanırken, Beşiktaş ise 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 13 maçta ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan mücadelelere bakıldığında ise siyah-beyazlı ekip 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, Başakşehir yalnızca 1 kez kazanabildi. 21 Ağustos 2010 tarihinde Beşiktaş deplasmanında 2-0 kazanan Başakşehir, bu tarihten sonra rakibiyle dış sahada oynadığı 10 mücadelede 4 kez kaybetti, 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Mert Günok ve Pjanic'in sakatlıkları bulunuyor. Josef de Souza, Domagoj Vida ve Kevin N'Koudou'nun da durumları belirsiz. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir'in sakatlığı bulunurken, Ndayishimiye'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılamayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Bahtiyar Birinci yapacak. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karşılaşmanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem olacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş, taktik çalıştı Beşiktaş, taktik çalıştı Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta tek hedef lig - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:15 Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu!
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 13:19:16. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta tek hedef lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement