Dünya Kupası'na verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in talimatları doğrultusunda harekete geçti.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde oldukça ısrarcı ve milli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
İtalyanlar ayrıca, Sassuolo'nun yüksek bonservis istemesi nedeniyle Galatasaray'ın Kaan Ayhan'dan vazgeçtiğini de yazdı.
Son Dakika › Spor › Şenol Güneş en çok onu istiyor! Beşiktaş, milli futbolcu için çalışmalara başladı - Son Dakika