Şenol Güneş en çok onu istiyor! Beşiktaş, milli futbolcu için çalışmalara başladı - Son Dakika
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Şenol Güneş en çok onu istiyor! Beşiktaş, milli futbolcu için çalışmalara başladı

09.12.2022 11:46

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden savunmaya takviye isterken milli takımdan öğrencisi Kaan Ayhan'ı işaret etti. Sassuolo'nun yüksek bonservis talebinin ardından Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği futbolcuyu, siyah-beyazlılar ocak ayında renklerine bağlamak istiyor.

Dünya Kupası'na verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in talimatları doğrultusunda harekete geçti.

OCAK'A YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde oldukça ısrarcı ve milli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Şenol Güneş en çok onu istiyor! Beşiktaş, milli futbolcu için gemileri yaktı

GALATASARAY VAZGEÇTİ

İtalyanlar ayrıca, Sassuolo'nun yüksek bonservis istemesi nedeniyle Galatasaray'ın Kaan Ayhan'dan vazgeçtiğini de yazdı.

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Şenol Güneş, Kaan Ayhan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş en çok onu istiyor! Beşiktaş, milli futbolcu için çalışmalara başladı - Son Dakika


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