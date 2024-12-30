Beşiktaş'ta Yeni Yönetimden 3.5 Yıllık Proje Vurgusu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yeni Yönetimden 3.5 Yıllık Proje Vurgusu

Beşiktaş\'ta Yeni Yönetimden 3.5 Yıllık Proje Vurgusu

Beşiktaş'ın yeni yöneticisi Uğur Fora, başkan Serdal Adalı'nın 3.5 yıllık projeksiyonuna odaklandıklarını belirtirken, olağanüstü genel kurul sonrası camiada birlik mesajının önemine dikkat çekti.

30.12.2024 10:24  Güncelleme: 10:29
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BEŞİKTAŞ'ın yeni yöneticisi Uğur Fora, "Bakışımız ve öngörümüz bizim kısa vadeli değil. Hep 3.5 yılı baz alarak, buna yönelik projeler ve bir yol haritamız var" dedi.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Hüseyin Yücel'e üstünlük kuran Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Adalı ve yönetim kurulu üyeleri büyük sevinç yaşarken, yeni yöneticilerden Uğur Fora, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Seçim sonrasında iki başkan adayının birbirini tebrik etmesinin camiaya birlik mesajı vereceğini belirten Uğur Fora, "Mutluyuz, bir andan da böyle kongre bittiğinde tekrar başkan adaylarının birbirlerini tebrik etmesini, camianın bir bütün olarak mesaj vermesini, 121 yıllık camianın üstündeki ay yıldız bayrağına yakışır bir birliktelikle bu kongreyi bitirmiş olmayı ve demokrasi dersi vermesinden dolayı çok mutluyum. Kazandığımız için de mutluyuz. 1.5 yıllık seçim maratonu yaşadık. Olağan üstü bir kongreydi bu. Hiç beklenmedik bir kongreydi. Mayıs'ta yeni bir kongremiz daha olacak. Şimdiden ona hazırlanmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı bu içinde bulunduğu durumdan bir an önce çıkartıp, 3.5 yıllık projeksiyonumuza adım adım hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'NEYİN NE OLDUĞUNU TÜM KONGRE ÜYELERİ, TÜM TARAFTARLARIN VE TÜM CAMİANIN BİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM'

Başkan Adalı'nın büyük bir farkla seçimi kazandığını, genel kurul üyelerinin bu farkla Adalı ve yönetiminden beklentisinin yüksek olduğunu söyleyen Fora, "Çok bu farkı beklemiyordum, olmasını temenni ediyordum. Çünkü Sayın Hasan Arat'ın görevden ayrılmasıyla içinde yaşanan yöneticilerinden, çalışanlarına kadar televizyonlarda Beşiktaş'ın evraklarıyla birbirlerine yaptığı suçlamalar, içinde bulunduğumuz ve anlayamadığımız durumların ortaya çıkmadan Beşiktaş'ın bir başkan adayı seçmesini, bunun üstüne bir temel inşa etmesini aslında çok doğru bulmuyordum. Bunların ortaya çıkmasını, tarafların kendilerini açıklamasını ve şerefiyle oynayan, hakkıyla kazanan 121 yıllık çınarın doğru temeller üstüne yönetimlerini inşa etmesi gerektiğini düşünüyordum. Bir temizleme, aklanma ve neyin ne olduğunu tüm kongre üyeleri, tüm taraftarların ve tüm camianın bilmesi gerektiğini düşünüyordum. Dolayısıyla bence bugün bu mesaj verildi. Yani bize genel kurul üyeleri bu aradaki farkla bizden başka bir şey istediğinin, yaklaşık 2 aydır olan bitenin netleşmesini ve tarafların birbirlerine yapmış oldukları suçlamaları ortaya çıkartıp, netleştirmesi gerektiği mesajı verdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN ÜSTÜ FLU BİR ŞEYLE ÖRTÜLMÜŞ İLLÜZYON VAR'

Bir önceki yönetimde yer alan yöneticilerin birbirlerini suçladığını, ancak gerçeklerin henüz ortada olmadığını dile getiren Fora, "Mevzuat, kurallar ve etik bunlar bir bütündür. Dolayısıyla bir yerde bir hata yapılması ayrı değerlendirilir. Suistimal ve yolsuzluk olması ayrı değerlendirilir. Ama burada bizim camiamızın yaşamadığı çok güzel bir şey oldu. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Taraflar, yönetim, bu yönetimin profesyonelleri eline Beşiktaş'ın evraklarıyla kendilerine bizim hiç ağzımıza alamayacağımız suçlamalarda bulundular. Dolayısıyla biz bu senaryonun tarafı değiliz aslında. Biz sadece bu senaryoda oyuncuların kendilerini savunmalarını veya suçlamalarını yapabileceği, bunun karşılığında da iyinin iyi, kötünün de kötü olduğunun ortaya çıkabileceği ortamı hazırlamakla kendimizi sorumlu olarak görüyoruz. Yoksa biz devri sabık, bir suçlama… Zaten Beşiktaş bunlardan çok çekti. Bunu asla tasvip etmiyoruz. Serdal Adalı başkanımız zaten böyle bir insan değil. Fakat neyin ne olduğunu ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Belki ki hiçbir yanlış yok, hata yok fakat şu an üstü böyle flu bir şeyle örtülmüş illüzyon var. Gerçekler ortada değil. İnsanlar bunları merak ediyor. Eğer biz bu karar alma süreçlerinde bulunan bir yönetimsek bunun ortaya çıkması için gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

'3.5 YILLIK PROJELER VE YOL HARİTAMIZ VAR'

Başkan Adalı'nın 3.5 yılı baz olarak projeler ve yol haritası oluşturduğunu dile getiren Fora, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sayın başkanımız seçim çalışmalarının başladığı günden beri söylediği bir şey vardı. Ben 3.5 yıllık bir planla geliyorum. Bunun 6 aylık dönemi şu içinde bulunduğumuz kaostan Beşiktaş'ı çıkarmak, bir röntgenini çekmek ve ona göre hemen tedaviye başlamak. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda da Beşiktaş'ın başkanı bunları kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına açıklayacaktır. Ama bakışımız ve öngörümüz bizim kısa vadeli değil. Hep 3.5 yılı baz alarak, buna yönelik projeler ve bir yol haritamız var. Camiamıza, Serdal başkan ve yönetiminin güvenini aldıktan sonra bunu yapabileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Yeni Yönetimden 3.5 Yıllık Proje Vurgusu - Son Dakika

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