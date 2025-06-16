Beşiktaş'tan 200 Milyon Avro Gelir Projesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş'taki kulüp arazisinde yapmayı planladıkları gayrimenkul projesinden 200 milyon avroya yakın gelir beklediklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalı, Beşiktaş'ı finansal bağımsızlığa kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Siyah-beyazlı kulübün Dikilitaş Mahallesi'ndeki 15.382,49 metrekarelik arazisinin yanında bulunan kulübe tahsisli yaklaşık 5 bin metrekarelik arazinin de tapusunun alınarak projeye ekleneceğini vurgulayan Adalı, şunları kaydetti:

"20 bin metrekarelik bu alan üzerinde Emlak Konut ile birlikte büyük bir gayrimenkul projesi inşa ediyoruz. Beşiktaş'ımıza 200 milyon avroya yakın gelir getireceğini öngördüğümüz bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak. Bu projenin diğer paydaşı Emlak Konut gibi alanının en güvenilir kurumu olacak. Ayrıca özellikle Ziraat Bankası'nın da bu projenin içerisinde yer almasını planlıyoruz. Dikilitaş projesi, devletimizin garantisiyle yapılacak."

Elde edilecek gelirle Türkiye Bankalar Birliğine olan borçları ödemek ve günde yaklaşık 125 bin avroyu bulan faiz yükünden kurtulmayı hedeflediklerini anlatan Adalı, şunları aktardı:

"Yılda 50 milyon avroya yakın devasa bir meblağı faiz gideri ödeyerek adeta çöpe atmaktansa, böyle bir bütçeyi şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanmayı arzu ediyoruz. Dikilitaş'taki arazimizin imar hakkının alınarak Beşiktaş'ımızın ekonomisine kazandırılıyor olması, yapılan kasıtlı algıların aksine Beşiktaş'ımız için tarihi bir fırsattır, mali bağımsızlığımız için dönüm noktasıdır. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaş'ımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz genel kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum."