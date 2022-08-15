Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz! - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!

15.08.2022 15:29
Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşan ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş, mücadelenin hakemi Yasin Kol ile ilgili çok sert bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Alın terimizin gasbedilmesine izin vermeyeceğiz. Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş, mücadelenin hakemi Yasin Kol'a yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk futbol tarihine yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasbeden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasbetmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.

"KAZANSAK DA KAYBETSEK DE ADALETSİZLİĞİN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos oluşturma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.

Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak büyük Beşiktaş camiasının toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz.

"BAŞKANIMIZ ÇEBİ, TFF'YE GİDECEK VE KONUNUN TAKİBİNİ SAĞLAYACAKTIR"

Başkanımız Ahmet Nur Çebi defalarca "Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın" derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir."

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz! - Son Dakika
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