Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan sol bek David Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek'in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır. David Jurasek'e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Geçen sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Çek futbolcu, 22 maçta görev yaptı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan David Jurasek Transferi - Son Dakika
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